Triple homicidio en zona rural de Versalles, norte del Valle del Cauca

Un triple homicidio se registró en zona rural del municipio de Versalles, en límites con el municipio de Toro, norte del Valle del Cauca.

De acuerdo con las autoridades, dos sujetos que se movilizaban en motocicleta abordaron a las víctimas cuando departían en un establecimiento nocturno y les dispararon en repetidas ocasiones.

Dos de los hombres murieron en el lugar de los hechos, mientras que el tercero falleció posteriormente en un centro hospitalario del municipio de Cartago.

“Al momento, todo es motivo de investigación, se ha destacado un equipo especial de investigadores, para que se puedan adelantar las pesquisas que nos permitan establecer quiénes son los responsables de este hecho”, señaló Guillermo Londoño, secretario de Seguridad del Valle.

Aunque los hechos son materia de investigación, las autoridades no descartan que se trate de un presunto ajuste de cuentas entre integrantes del Clan del Golfo.