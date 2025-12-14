El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Una total alucinación”: experto en derecho penal por uso indebido de la IA para fallo judicial

Andrés Garzón, abogado experto en derecho penal, conversó con W Fin De Semana sobre la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de anular una sentencia condenatoria por abuso sexual porque encontró que la jueza de Juzgado 21 Penal del Circuito de Bogotá habría utilizado inteligencia artificial de manera indebida.

El experto aseguró que “toda la sentencia es una alucinación” porque la IA “se inventó sentencias, se intentó argumentos, se inventó libros”.

“Es increíble que sucedan estas cosas. Ya hay varios precedentes judiciales en los cuales se determina que la IA puede ser usada, pero con parámetros de responsabilidad”, explicó.

“Los jueces deben revisar lo que les está proponiendo la IA y en este caso no se hizo”, añadió.

De esta manera, mencionó que este tipo de cosas afectan la confianza de los ciudadanos en la justicia y los derechos de las personas.

¿Hay pereza judicial en algunos de funcionarios?

Garzón aseguró que conoce a los jueces penales y judiciales y en su gran mayoría puede dar fe de que son personas responsables. Sin embargo, “esto no es un tema de la Rama Judicial, es de la sociedad”.

“Nos han vendido la idea de que es una herramienta super poderosa que nos va a superar. De manera subconsciente, incluso los funcionarios de la trama judicial creen que es algo infalible”, sostuvo.

