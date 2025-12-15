Avión de JetBlue evita “colisión” con tanquero estadounidense cerca de Venezuela

Un vuelo de JetBlue, identificado como 1112, que viajaba desde la isla de Curazao en el Caribe y a pocos kilómetros de las costas de Venezuela, hasta el aeropuerto JFK de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, evitó colisionar con un avión militar cisterna de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, este 14 de diciembre, y que tenía sus radares apagados.

“Casi tuvimos una colisión en el aire aquí arriba”, dijo el piloto de JetBlue, según una grabación de su conversación con el control de tráfico aéreo.

Según la cadena ABC, el piloto dijo que el avión de la Fuerza Aérea se dirigió al espacio aéreo venezolano.

Derek Dombrowski, portavoz de JetBlue, dijo el domingo que han “informado de este incidente a las autoridades federales y participaremos en cualquier investigación”.

Hasta el momento, el gobierno de Venezuela no se ha pronunciado sobre este incidente ni informado si tiene reportes de alguna incursión de aeronaves estadounidenses en el espacio aéreo venezolano.

El incidente ocurre en medio del despliegue aéreo y naval que mantiene Estados Unidos en el Caribe y que, según el gobierno de Nicolás Maduro, busca presionar para un cambio de régimen en Venezuela y “apoderarse de los recursos naturales” del país suramericano.

Le puede interesar: María Corina Machado apoyó incautación de petrolero venezolano por EE. UU.