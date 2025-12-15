Cali supera los mil homicidios antes de terminar el 2025

En lo corrido del 2025 se han registrado 1.003 homicidios en Cali. imagen de referencia - Getty Images / Westend61

Cali

La tasa de homicidios en Cali vuelve a generar preocupación porque a mitad de diciembre, la ciudad ya superó la meta que se había trazado la administración distrital para todo el año, que era cerrar 2025 con menos de mil homicidios.

Según confirmaron las autoridades, la cifra ya llegó a 1.003 casos cuando aún faltan 16 días para terminar el año, un balance que contrasta con el 2024, que cerró con 946 homicidios, reflejando un aumento cercano al 13 % a la fecha.

El secretario de seguridad de Cali, Jairo García, explicó que este comportamiento estaría asociado al incremento de las rentas criminales.

“Para nosotros está claro que esta situación se debe al aumento de las rentas criminales en el país en general, de las áreas de cocaína, de minería ilegal”, señaló el funcionario.

Como parte de las acciones para frenar los homicidios y contener la situación de violencia en la ciudad, las autoridades reiteraron el llamado al Gobierno Nacional para que no se reduzca el presupuesto del sector defensa y se garantice un mayor pie de fuerza en Cali.