Denuncian ante la Fiscalía y Procuraduría presuntas irregularidades en obras de Ciénaga, Magdalena

Magdalena

Ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación se interpuso una denuncia por presuntas irregularidades en varios contratos de obras públicas ejecutados por la administración municipal de Ciénaga, Magdalena, que podrían configurar delitos como peculado por apropiación y celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, entre otros.

La denuncia fue hecha por el concejal José Manuel Noguera quien manifiesta que estas se sustentan en la ejecución y modificación de contratos de alto valor económico que presentan inconsistencias técnicas, financieras y administrativas.

“Mis denuncias por ejemplo un contrato cerca de los 8 mil millones de pesos para intervenir solamente dos kilómetros de la quebrada La Aguja y en su mayoría son obras blandas”, expresó el cabildante.

Otra de las denuncias está relacionada con una adición contractual superior a los 2.600 millones de pesos para el reforzamiento de espolones en el sector costero de Ciénaga, realizada en diciembre de 2024.

Finalmente, Noguera advirtió que estas denuncias representan apenas “la punta del iceberg” de una serie de irregularidades que, según anunció, serán puestas en conocimiento de los entes de control en los próximos días, y que evidenciarían serias falencias en los procesos de contratación del municipio de Ciénaga.