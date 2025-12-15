Investigan desaparición de estudiante de medicina oriunda de Plato, Magdalena

Las autoridades emitieron una alerta ante la desaparición de la joven Danna Sofía Acosta Rodríguez de 19 años, estudiante de medicina en la ciudad de Barranquilla y oriunda de Plato, Magdalena. La estudiante salió de su residencia ubicada en ciudad Mallorquín tomó un in driver el 11 de diciembre del 2025 y hasta el momento se desconoce su paradero.

Según información de la Fiscalía la joven fue vista por última vez en Altoquen, ubicada en la estación de servicios Terpel La Castellana. Al momento de su desaparición vestía un pantalón beige, una blusa color fucsia, zapatos negros tenis y un maletín rosado claro.

Se conoció de manera extraoficial que la joven habría entablado recientemente contacto con un hombre de nacionalidad rusa mediante una plataforma digital, por lo que no se descarta una posible trata de personas.

Finalmente, las autoridades activaron canales de cooperación con Interpol, con el objetivo de ubicar a la joven fuera del país y esclarecer si fue víctima de una red criminal.