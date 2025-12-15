Internacional

El papa exigió atajar la “violencia antisemita” tras atentado en Sídney

“¡Ya basta de estas formas de violencia antisemita! Debemos extirpar el odio de nuestros corazones”, lanzó el sumo pontífice en un discurso en el Vaticano.

Servicios de emergencia tras el atentando en Sídney. Foto: George Chan/Getty ImagesPapa León XIV. Foto: Alessandra Benedetti

El papa León XIV llamó el lunes a poner fin a la “violencia antisemita” y al “odio”, un día después del atentado perpetrado en Sídney, Australia, durante la fiesta judía de Janucá, que dejó al menos 15 muertos.

Confío al Señor las víctimas del atentado terrorista perpetrado ayer contra la comunidad judía de Sídney. ¡Ya basta de estas formas de violencia antisemita! Debemos extirpar el odio de nuestros corazones”, lanzó el sumo pontífice en un discurso en el Vaticano.

Noticia en desarrollo.

