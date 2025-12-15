El presidente de España, Pedro Sánchez, presentó el balance de sus últimos 6 meses de Gobierno

El dirigente socialista Pedro Sánchez, quien está en el poder desde 2018, fue elegido como presidente de una coalición de gobierno de izquierda en España. Foto: Getty Images( Thot )

Fueron aproximadamente 90 minutos en los que Pedro Sánchez, presidente de España, se enfocó en destacar los avances en los 5 pilares sobre los cuales fundamentó su proyecto político.

De hecho, anunció la puesta en marcha de un Abono Único de Transporte a partir del 15 de enero, por medio del cual los ciudadanos tendrán la oportunidad de viajar por todo el país por una tarifa plana de 60 euros al mes y 30 euros para jóvenes universitarios.

La iniciativa tuvo poco eco entre los medios de comunicación, quienes enfocaron sus preguntas en los casos de corrupción, violencia de género y malversación de recursos que sacuden su Gobierno, lo que llevó al mandatario a ser enfático al momento de responder que reconoce que han tenido errores, pero que “vamos en la dirección correcta, vamos por buen camino”.

Uno de los puntos álgidos de la rueda de prensa se centró en lo que algunos medios han llamado como “memoria selectiva” haciendo alusión a entrevistas del presidente cuando le han preguntado por 4 personas que lo acompañaron hace 7 años en su campaña y de los cuales, 2 están en la cárcel y otro más imputado por cohecho y organización criminal.

“Ha habido algunos medios de comunicación que retorcieron lo que dije sobre si conocía o no conocía la dimensión personal del señor Ábalos (Exministro de Transportes). Lo voy a decir de otra manera: yo creo que se conoce más a una persona yendo de vacaciones y montados en un yate, que compartiendo mesa en concejo de ministros”; esto último, al parecer, refiriéndose a Alberto Nuñez Feijó, lider del Partido Popular, quien en 1995 fue fotografiado en un yate en con el narcotraficante español Marcial Dorado.