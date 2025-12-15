Preocupación de constructoras ante posible aumento de arancel al acero, ¿subiría el precio de las viviendas?

La W conoció en primicia que hay mucha preocupación por parte de las constructoras por un borrador de decreto del Ministerio de Comercio que busca incrementar al 35% el arancel a barras y alambrón de hierro y acero, que son claves para la construcción de viviendas en el país.

Incluso, hemos conocido que algunas constructoras ya están contemplando parar proyectos de vivienda ante esta decisión que tomaría el Gobierno.

De hecho, Guillermo Herrera, presidente de Camacol, afirmó que esto haría subir el precio de las viviendas hasta en un 3%, y que es una medida preocupante para el sector, que ha tenido buenas cifras al cierre del año.

El Gobierno argumenta que con esto buscan ayudar a la industria siderúrgica, que ha sido afectada por la importación de estos productos a precios bajos de China, Rusia, Turquía e India .

“Conforme a los resultados del análisis técnico del periodo enero–agosto de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior, se estableció que trece (13) subpartidas presentaron incrementos en las importaciones, con rangos de crecimiento entre el 5% y más del 290%, particularmente en productos como barras, perfiles, tubos, manufacturas de alambre, alambres y alambre de púas”, se lee en la justificación del borrador de decreto del Ministerio de Comercio.

Sobre el impacto de este incremento de arancel sobre el costo de vivienda, el Ministerio de Comercio afirmó que “según el procedimiento de estimación de impactos del incremento arancelario sobre los costos de vivienda, realizado por la ANDI, se determinó que el efecto asociado a las subpartidas solicitadas es marginal. En particular, el impacto estimado es de 0,48 % para los productos de acero, 0,02 % para alambres, 0,00 % para aluminio y 0,000 % para tubería, para un impacto total de 0,51 % sobre el costo de la vivienda”.