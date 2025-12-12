Incremento de salario mínimo 2026: ¿habrá acuerdo o saldrá por decreto? Analista explica

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En diálogo con W Sin Carreta, el economista Mauricio Rubiano se refirió al avance de las discusiones entre empresarios, sindicatos y Gobierno Nacional para fijar el aumento del salario mínimo para 2026.

Para el gremio empresarial, el incremento debe ser del 7,21%, es decir, $102.634. Entre tanto, las centrales obreras piden que el incremento sea del 16%, que serían $227.760.

Rubiano, quien ha participado en las mesas de concertación, aseguró en W Sin Carreta que si se es técnicamente riguroso y se tiene en cuenta tanto la inflación como la productividad total de los factores, el incremento técnico en esta ocasión sería de 6.21%, es decir, el salario mínimo quedaría en $1’511.000.

“¿Quién puede ganar o perder? Lo que hay es una responsabilidad económica: ¿quiénes perderían con un ajuste del 16%? Quienes no tienen como incremento o asignación salarial un salario mínimo, es decir, el mayor porcentaje de trabajadores que se encuentran en la informalidad. Al final, sin que ellos reciban ese incremento del 16%, sí tendrán que asumir ese incremento por los elementos indexados a ese salario mínimo”, explicó.

En ese sentido, el analista reiteró que quienes ganan menos de un salario mínimo tendrán que asumir ese incremento en su vida cotidiana.

¿Habrá un acuerdo en la mesa de concertación?

Sobre si es posible que haya un acuerdo en la mesa de concertación, o si el salario será definido por decreto del Gobierno Nacional, el analista advirtió: “Técnicamente, siempre sale por decreto”.

“Lo que me ha tocó como secretario técnico durante 9 años fue no tener vacaciones, básicamente porque siempre existe un decreto que se va construyendo paralelamente para determinar si el 30 de diciembre existe o no un acuerdo”, explicó.

En ese sentido, Rubiano sostuvo que lo que sugiere la ley 278 de 1996 es que “los factores que se deben tener en cuenta para el ajuste salarial deben estar culminados el 30 de diciembre si el 15 de diciembre y, posteriormente, no se alcanza un acuerdo”.

¿Es una decisión política?

Teniendo en cuenta que Colombia atraviesa una época prelectoral, el analista expresó que la concertación del salario mínimo 2026 es “profundamente política”.

“Si fuera (una decisión) solamente técnica, las variables que tendríamos que encontrar o adicionar (…) serían la productividad laboral o la afectación como un indicador macroeconómico del aporte de los salarios a la productividad nacional”, indicó.

En sentido estricto, recordó, los ajustes de salario mínimo de este Gobierno siempre han rondado los dos dígitos, pues solamente en el año 2025 fue de 9%.

Play/Pause Incremento de salario mínimo 2026: ¿habrá acuerdo o saldrá por decreto? Analista explica 07:30 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: