“Quieren explotar y robar a Colombia”: Petro responde a Acemi tras estudio sobre alza de UPC en 17%

El presidente Gustavo Petro respondió al estudio de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), que planteó un aumento del 17,33 % en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2026, argumentando que dicho ajuste es necesario para garantizar la atención en salud y cubrir el déficit del sistema.

A través de su cuenta en X, el presidente Petro cuestionó los intereses detrás de esa solicitud y aseguró que mientras se pide un incremento significativo de los giros del Gobierno a las EPS privadas, se mantiene una postura contraria frente a otras medidas fiscales.

“Piden un incremento de los giros del gobierno a las EPS privadas del 17 %, pero ayudan a sabotear la ley de financiamiento”, dijo.

Petro también comparó esa solicitud con el debate sobre el salario mínimo y afirmó que existe una desigualdad en las exigencias. “Y ahora piden que solo se suba el salario mínimo a los trabajadores un 7 % anual”, señaló.

El mandatario fue más allá y vinculó el debate con el manejo de la deuda pública interna, asegurando que “los megarricos de Colombia, dueños de la deuda pública interna del país”, cobran tasas de hasta el 13 % anual, “acolitados por la mayoría de la Junta Directiva del Banco de la República”.

“Lo que quieren es explotar y robar a Colombia sin trabajar una hora al año y además volver a tomarse el Gobierno”, afirmó.

Según Acemi, los resultados del estudio aseguran que la UPC en el régimen contributivo debería aumentar a $1.785.164 a partir de enero de 2026. Para el régimen subsidiado, la propuesta es un ajuste similar, con un valor estimado de $1.552.403.

“Este incremento es una necesidad urgente, considerando que el sistema de salud presenta una de las mayores tasas de siniestralidad de su historia”, aseguran en un comunicado.