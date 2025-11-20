Salario mínimo: empresarios responden a propuesta de centrales obreras de incremento de más del 10%

El próximo 1 de diciembre se instalará la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Salariales, en donde se abre oficialmente la discusión para el incremento del salario mínimo del 2026.

Y en el marco de esa discusión, Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, anticipó que el incremento tiene que ser de dos dígitos.

No obstante, afirmó que van a llegar a la Comisión con una propuesta de manera unificada por parte de los sindicatos.

Fenalco, el gremio de los comerciantes, respondió a esto y aseguró que un incremento del salario mínimo del 11% sería una medida no solo populista, sino inconveniente.

Jaime Alberto Canal, presidente del gremio, aseguró que “en la práctica, esto se convierte en ‘lo comido por lo servido’. Sube el salario, pero también suben los precios, y el trabajador termina sin un beneficio real”.

A ello, resaltó que un aumento de dos dígitos incrementaría la informalidad al golpear especialmente a mipymes.

“Si se llegase a decretar un incremento del salario mínimo del 11%, como lo ha sugerido el alto Gobierno, reajuste de más del doble de la inflación esperada para este año(5.2%) y casi tres veces la proyectada para 20226 (alrededor del 4%), la remuneración mínima total a cargo de las empresas ascenderá a la suma de $2.800.499”, señaló el gremio.

Por otra parte, afirmó que un efecto colateral es a los pensionados que reciben más de un salario mínimo. Ellos, por ley, solamente reciben una remuneración ajustada por la inflación causada.

Esto dijo Jaime Alberto Cabal: