Este sería el aumento de salario mínimo 2026 si el IPC queda en 5.18%, variación anual de septiembre

El dato de inflación anual revelado por el DANE en septiembre, un Índice de Precios al Consumidor de 5,18%, es una referencia clave para la negociación del salario mínimo en Colombia para 2026. Aunque la cifra definitiva se conocerá en diciembre, este indicador es el que tradicionalmente se toma como base para iniciar las conversaciones entre el Gobierno, los empresarios y las centrales obreras.

¿Cómo se calcula el aumento del salario mínimo?

Según la legislación colombiana, el incremento del salario mínimo debe considerar dos variables principales:

La inflación que refleja la pérdida del poder adquisitivo.

que refleja la pérdida del poder adquisitivo. La productividad que mide el crecimiento económico por trabajador.

¿Cuánto subiría el salario mínimo en 2026?

Como se mencionó anteriormente, el aumento del salario mínimo se calcula sumando el IPC anual más el crecimiento de la productividad. Si el IPC se mantiene en 5,18% y la productividad se estima entre 1,5% y 2,0 %, el incremento podría ubicarse entre 6,7% y 7,2%.

Esto significaría que el salario mínimo mensual pasaría de $1.300.000 a un rango aproximado de $1.391.000 a $1.396.000, sin contar el auxilio de transporte. Si este también se ajusta proporcionalmente, el total mensual podría superar los $1.560.000.

¿Qué dicen los gremios y sindicatos?

Centrales obreras como la CUT y la CGT han insistido en que el aumento debe ser superior al IPC, para compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada en los últimos años.

Gremios empresariales, por su parte, advierten que un fuerte incremento podría afectar la contratación formal y aumentar la informalidad laboral.

Le puede interesar: Barrios de Bogotá tendrán cortes de luz estos 5 y 6 de noviembre: conozca zonas y los horarios

¿Cuándo se define el aumento oficial?

La negociación formal del salario mínimo comienza en la segunda semana de diciembre, y debe concluir antes del 31 de diciembre de 2025. Si no hay acuerdo entre las partes, el Gobierno puede fijar el aumento por decreto.

Si el IPC de septiembre se mantiene como referencia, el salario mínimo en Colombia para 2026 podría subir entre un 6,7 % y 7,2 %, lo que representaría un aumento de más de $90.000 mensuales. La cifra final dependerá de la concertación entre Gobierno, empresarios y trabajadores.

Escuche W Radio en vivo: