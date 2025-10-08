Inflación en Colombia se aceleró en su medición mensual y se ubicó en 0,32%, según el Dane

Imagen de referencia sobre la baja de la inflación en Colombia, según el DANE/ Getty Images

El más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló que la inflación en Colombia, en su medición mensual para el mes de septiembre, se ubicó en 0,32%.

Esta cifra es superior a la registrada en el mismo periodo del año pasado, cuando fue de 0,24%.

En cuanto a divisiones de gasto en la medición mensual, se encontró que las que más jalonaron el costo de vida de los colombianos durante los 30 días de septiembre fueron:

Información y comunicación, debido a los planes que se compran en telefonía fija, móvil e internet.

Educación, debido a las matrículas de los colegios calendarios B.

Bebidas alcohólicas y tabaco.

Entre tanto, las que menos jalonaron el costo de vida de los colombianos fueron:

Recreación y cultura.

Transporte.

Las ciudades con mayores tasas de inflación en la medición mensual fueron: Montería, Villavicencio y Barranquilla. Las que registraron tasas de inflación más bajas fueron: Ibagué, Neiva, Armenia.

Inflación anual

Por el lado de la inflación anual, es decir la que se registró durante los últimos 12 meses, hasta septiembre se ubicó en 5,18%.

Esta cifra es superior a la que se había registrado en esta misma medida hasta agosto, cuando el costo de vida de los colombianos alcanzó el 5,10%.

Lo anterior quiere decir que, por tercer mes consecutivo, la inflación anual registró un repunte.

Por divisiones de gasto, las que jalonaron la inflación anual en septiembre fueron:

Restaurantes y hoteles.

Educación.

Bebidas alcohólicas y tabaco.

En esta medición, la que menos aportó para el costo de vida de los colombianos fue información y comunicación.

Inflación año corrido

Según el informe, para el periodo que comprende enero y septiembre de 2025 la variación de la inflación total fue 4,55%.

Esta cifra es menor en 0,03 que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 4,58%.

En este punto, el Dane expuso que el comportamiento año corrido del IPC total en septiembre de 2025 (4,55%) se explicó principalmente por la variación año corrido de las siguientes divisiones:

Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles

Alimentos y bebidas no alcohólicas.

