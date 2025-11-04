Barrios de Bogotá tendrán cortes de luz estos 5 y 6 de noviembre: conozca zonas y los horarios

Este martes, 4 de noviembre, la Alcaldía de Bogotá informó por medio de sus canales oficiales que algunos barrios y zonas de la ciudad habrá cortes de luz estos 5 y 6 del mismo mes.

Según informó la máxima autoridad distrital, los cortes de luz se deben a trabajos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) en redes de agua potable, así como obras de mantenimiento que buscan mejorar el suministro en la ciudad y de los municipios aledaños.

"Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua potable y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal“, señaló la Alcaldía.

Así, en W Radio le contamos cuáles son los barrios que tendrán cortes de luz estos 5 y 6 de noviembre

Miércoles 5 de noviembre de 2025

Localidad de Usaquén

Santa Bárbara Central. De la carrera 9 a la carrera 11, entre la calle 116 a la calle 127. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

Localidad de Suba

Batán, Prado Veraniego Sur, Las Villas. De la carrera 54 a la transversal 60, entre la calle 117D a la calle 129. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de válvula.

Localidad de Antonio Nariño

Policarpa, La Hortua. De la calle 1 a la calle 5 sur, entre la carrera 10 a la carrera 14. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates de redes de acueducto.

Localidad de Puente Aranda

Puente Aranda. De la calle 17 a la calle 22, entre la carrera 56 a la carrera 60. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de válvula e hidrante.

Localidad de San Cristóbal

Libertadores. De la calle 57 sur a la diagonal 58A sur, entre la transversal 14 este a la transversal 14B este. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates de redes de acueducto.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

La Picota, La Paz, Porvenir, Danubio, La Fiscala Norte, Danubio II. De la avenida Caracas a la transversal 2D Bis, entre la calle 56 sur a la diagonal 63 sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Bosa

Olarte, Nuevo Chile, Portal del Sur, TransMilenio, Olarte Área Comercial e Industrial. De la carrera 71B a la carrera 73D Bis B, entre la calle 57R sur a la calle 53A Bis sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

Municipio de Soacha

Terreros, Bosques de Tibanica, El Oasis, El Bosque, Vipal, Malabar, San Mateo, Casa Linda, San Lucas, El Pinar, Los Nogales, La Alameda, Altos de San Mateo, San Ignacio, Mirador de San Ignacio, Las Vegas, Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca y C.C. Unisur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Usme

Diversos sectores (Alaska, Antonio José de Sucre, Barranquillita, Bolonia, Chapinerito, Charalá, Chuniza, Comuneros, Duitama, El Curubo, El Nevado, El Pedregal, El Virrey, Gran Yomasa, La Cabaña, La Comuna, La Esperanza de Usme, La Reforma, San Felipe de Usme, entre otros). Desde las 8:00 a. m. hasta por 12 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Usme

Alfonso López. Desde las 8:00 a. m. hasta por 12 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Jueves 6 de noviembre de 2025

Localidad de Puente Aranda

El Remanso. De la avenida calle 3 a la diagonal 16 sur, entre la carrera 36 a la avenida carrera 50. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates de redes de acueducto.

Localidad de Puente Aranda

Estación Central, Los Ejidos. De la calle 13 a la calle 22, entre la carrera 34 a la avenida carrera 50. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates de redes de acueducto.

Localidad de Puente Aranda

Los Ejidos. De la avenida calle 6 a la calle 13, entre la carrera 36 a la avenida carrera 50. Desde las 8:00 a. m. hasta por 25 horas. Debido a empates de redes de acueducto.

Localidad de Teusaquillo

Quinta Paredes. De la carrera 40 a la carrera 47, entre la calle 24 a la calle 26. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cambio de hidrante.

Localidad de Kennedy

Lusitania. De la calle 6 a la calle 11, entre la carrera 68 a la carrera 68D. Desde las 7:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a traslado de hidrante y válvula.

Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La Igualdad. De la calle 3 a la calle 8 sur, entre la carrera 68 a la carrera 72. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates de redes de acueducto.

Provivienda Oriental. De la avenida calle 8 sur a la calle 26 sur, entre la avenida carrera 68 a la carrera 71D. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates de redes de acueducto.

Localidad de San Cristóbal

Villa de los Alpes I, Villa de los Alpes, Suramérica, Bello Horizonte, Córdoba, Montebello, Granada Sur, San Pedro, Velódromo, San Blas, San Cristóbal Sur. De la avenida calle 11 sur a la calle 36 sur, entre la carrera 5A a la carrera 9 este.Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Bosa

Betania, Brasil, Brasilia, Chicalá, Danubio Azul, El Portal del Brasil, Las Margaritas, Osorio X Urbano, Parcela El Porvenir, TransMilenio, Villa Anny. De la avenida calle 43 sur a la calle 56 sur, entre la avenida carrera 86 a la avenida carrera 89B. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Kennedy

Chucua La Vaca I, II, III, Corabastos, Llano Grande, María Paz, Saucedal, Villa Nelly II Sector. De la carrera 80 a la carrera 86, entre la avenida de Las Américas a la calle 43 sur. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento correctivo.

