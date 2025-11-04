Video: Capturan a alias ‘Llave Maestra’, dedicado al robo de vehículos en Bogotá: tenía brazalete
Para evitar ser capturado, el hombre identificado con el alias de ‘Llave Maestra’ intentó ofrecer dinero a los uniformados de la Policía Nacional.
Bogotá
Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá lograron la captura en flagrancia de un hombre con el alias de ‘Llave Maestra’ en la localidad de Antonio Nariño.
Esta persona, mediante la modalidad de halado en inmediaciones a un centro comercial, robó una camioneta.
Gracias a la reacción del comandante de la estación de Policía de esta localidad, se activó un plan candado con las patrullas de vigilancia policial de las zonas de atención y lograron interceptar y dar captura a este presunto delincuente.
Al hombre se le hallaron en su poder varios controles y herramientas con las que, al parecer, alteraba sistemas de seguridad para posteriormente poder abrir y robar carros.
Así mismo, según información, contaba con una medida domiciliaria y brazalete electrónico del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) por el delito de hurto calificado, que ocultaba con unos elementos que no permitían su ubicación en tiempo real.
Adicionalmente, se conoció que esta persona, para evitar ser capturada, intentó ofrecer dinero a los uniformados.
