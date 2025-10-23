Bogotá

Capturan a ‘rompevidrios’ en Chapinero, Bogotá: uno de los ladrones operaba desde una silla de ruedas

Entre los capturados se encuentra un hombre con disminución en la capacidad motora, quien habría adaptado la camioneta para conducir sin levantar sospechas.

Steven Bolívar

Bogotá

La Policía capturó a dos presuntos integrantes de una banda dedicada al robo de vehículos bajo la modalidad de ‘rompevidrios’ en el norte de Bogotá, cuando las víctimas compartían en un restaurante y al salir encontraron su carro con las ventanas destruidas. Al notar que uno de los sospechosos escapaba hacia una camioneta, alertaron de inmediato a las autoridades.

Gracias a la rápida reacción de la Policía y a la activación del ‘Plan Candado’, el vehículo fue interceptado en la Carrera 7 con calle 50, en Chapinero.

En su interior fueron hallados varios objetos robados, entre ellos computadores y tabletas, avaluados alrededor de 12 millones de pesos. Ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía.

