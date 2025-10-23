Capturan a ‘rompevidrios’ en Chapinero, Bogotá: uno de los ladrones operaba desde una silla de ruedas

Bogotá

La Policía capturó a dos presuntos integrantes de una banda dedicada al robo de vehículos bajo la modalidad de ‘rompevidrios’ en el norte de Bogotá, cuando las víctimas compartían en un restaurante y al salir encontraron su carro con las ventanas destruidas. Al notar que uno de los sospechosos escapaba hacia una camioneta, alertaron de inmediato a las autoridades.

Gracias a la rápida reacción de la Policía y a la activación del ‘Plan Candado’, el vehículo fue interceptado en la Carrera 7 con calle 50, en Chapinero.

En su interior fueron hallados varios objetos robados, entre ellos computadores y tabletas, avaluados alrededor de 12 millones de pesos. Ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía.

