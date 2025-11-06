Debate: ¿Es viable que el salario mínimo suba a $1.800.000? Como dijo el MinInterior Armando Benedetti

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Debate: ¿Es viable que el salario mínimo suba a $1.800.000? Como lo dijo el MinInterior Armando Benedetti

A través de su cuenta de X el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el salario mínimo este año puede terminar en $1.800.000 y además que ahora los trabajadores ganan el 100% de los domingos y festivos.

Es por eso por lo que Fabio Arias, presidente de la CUT y Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, estuvieron en W Sin Carreta y dieron su opinión del futuro del salario mínimo.

Fabio Arias

Por su parte, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores aseguró que en los tres años del Gobierno de Gustavo Petro ha habido un aumento importante en el salario mínimo y esto ha logrado que se gane poder adquisitivo entre las personas.

Sin embargo, para Arias “está muy lejos de la deuda histórica que se tiene con los trabajadores”.

Asimismo, afirmó que en el momento que se instalen las mesas de negociación entre los empresarios y el Gobierno nacional, la CUT no se bajará de la cifra dicha por Benedetti: $1.800.000

Jorge Enrique Bedoya

Por otra parte, el presidente de la SAC aseguró que las declaraciones del ministro del Interior son irresponsables, populistas y con intención electoral.

“Nosotros nos aproximamos con este proceso con toda la seriedad del caso, es muy importante analizar todas las variables que hay que tener para tomar una decisión”, dijo.

Escuche las entrevistas completas:

