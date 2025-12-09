Salario mínimo 2026: sindicatos proponen alza de 16% y empresarios de 7,2%, ¿en cuánto quedaría?

Imagen de referencia de pago del salario mínimo en Colombia. Foto: Getty Images. / Kevin Stiv Palacios Pena

Avanza la negociación del incremento del salario mínimo para el próximo año entre el Gobierno, empresarios y sindicatos. Este martes se destaparon oficialmente las cartas de cada parte.

Los sindicatos propusieron un incremento del 16%, tanto para el salario mínimo como del auxilio de transporte, por lo que quedaría en $1.883.260 incluido el subsidio. Es decir, subiría $ 259.760; pues hoy está en $1.623.500.

Por el lado de los empresarios, propusieron un incremento de 7,2%, tanto de salario mínimo como de auxilio. Así las cosas. quedaría en $ 1.740.554.

Con estas cifras, la brecha entre ambas propuestas es de $92.706.

Al respecto, Fabio Arias, presidente de la CUT, afirmó que esta es “una propuesta chichipata”. Agregó que, si los empresarios llegan a una propuesta de dos dígitos, se podría concertar.

Por su parte, María Elena Ospina, presidente de Acopi, gremio de los pequeños empresarios, afirmó que quedaron “sorprendidos” con la propuesta de los sindicatos para el incremento del salario mínimo: “Estamos muy alejados para tener una propuesta conjunta”, aseguró la líder gremial.

Entre tanto, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseveró que esa brecha es “una oportunidad para concertar”.

