¿Las pensiones iguales a un salario mínimo suben con el IPC? Así se define el %

Con el inicio de las negociaciones del salario mínimo para el año 2026 este lunes 1 de diciembre, se aumenta la incertidumbre para los colombianos que reciben un salario mínimo legal vigente (SMMLV), al igual que para los pensionados con ingresos de este monto, pues es un asunto que incumbe no solo a los trabajadores activos.

De acuerdo con el Fondo de Pensiones del Nivel Nacional de Colombia (FOPEP), entidad encargada de administrar el pago de pensiones, junto a lo estipulado con el Artículo 14 de la Ley 100 de 1993, el reajuste de pensiones para el año 2026 se realizará de la siguiente manera:

Para aquellos pensionados cuyo valor mensual es igual al SMMLV, el monto aumentará a la nueva cifra establecida para el salario mínimo 2026 .

Los pensionados cuyo valor mensual es superior al SMMLV, el reajuste para el año 2026 será de acuerdo con lo estipulado en el incremento del índice de Precios al Consumidor (IPC) o inflación afirmada a final de año.

En el caso de recibir una mesada mayor al salario mínimo, la operación que deberá hacer es multiplicar el valor de su pensión por el porcentaje del IPC y el resultado sumarlo.

Si la mesada es de 3 millones de pesos y tomamos como ejemplo el IPC del año pasado (5,20%), la ecuación sería la siguiente:

3’000.000 X 5,20%= 156.000

3’000.000 + 156.000= 3’156.000

Bajo este ejemplo, el jubilado recibiría la cantidad de 3’156.000 pesos colombianos.

Calendario negociación del Salario Mínimo en Colombia

Conozca las fechas establecidas de la agenda de la negociación:

1 de diciembre: Instalación formal de la mesa, donde el DANE presentará datos fundamentales como el Producto Interno Bruto (PIB) hasta el tercer trimestre de 2025, las cuentas nacionales de transferencias y la dinámica del mercado laboral .

Instalación formal de la mesa, donde el DANE presentará datos fundamentales como el Producto Interno Bruto (PIB) hasta el tercer trimestre de 2025, las cuentas nacionales de transferencias y la dinámica del mercado laboral . 5 de diciembre: El DANE entregará el dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC), un factor determinante para la negociación.

El DANE entregará el dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC), un factor determinante para la negociación. 9 de diciembre: Se retoma la mesa, con la presentación de cifras adicionales de inflación y coyuntura macroeconómica por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Se retoma la mesa, con la presentación de cifras adicionales de inflación y coyuntura macroeconómica por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 11 y 12 de diciembre: Jornadas continuas de concertación y análisis de las ofertas.

Jornadas continuas de concertación y análisis de las ofertas. 15 de diciembre: Se cumple el primer vencimiento legal para lograr un acuerdo consensuado.

Si para esta fecha no hay consenso, el proceso contempla la recepción de escritos de salvedades por parte de cada actor (16 y 17 de diciembre) y el estudio de estas observaciones (18 y 19 de diciembre). La semana siguiente (del 22 al 26, excluyendo Navidad) y el 29 de diciembre quedan reservados para sesiones extraordinarias .

Legalmente, la ley exige que el incremento salarial tenga en cuenta tres variables esenciales: el índice de productividad, la inflación registrada en 2025 y la inflación esperada para el próximo año.

