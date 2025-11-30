María Elena Ospina, presidenta nacional de Antioquia, y Fabio Arias, presidente de la CUT | Foto: Suministradas

¿Se podrá concertar el salario mínimo para 2026 o irá por decreto? Empresas y sindicatos debaten

El próximo 1 de diciembre se instalará la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Salariales, en donde se abre oficialmente la discusión para el incremento del salario mínimo del 2026.

Y en el marco de esa discusión, Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, anticipó que el incremento tiene que ser de dos dígitos. No obstante, afirmó que van a llegar a la Comisión con una propuesta de manera unificada por parte de los sindicatos.

Para hablar sobre el tema, pasaron por los micrófonos de W Fin de Semana la presidenta nacional de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI), María Elena Ospina, y el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias.

Inicialmente, Ospina se mostró optimista ante la posibilidad de concertar el salario mínimo “de aquí al 15 de diciembre. Esperamos acordar algo positivo entre los tres actores que estamos ahí, el Gobierno, los sindicatos y el sector empresarial”.

Por su parte, el líder sindical Arias evaluó esta posibilidad como una “posibilidad remota”.

“Las posiciones que han tenido el Gobierno y los gremios en años anteriores en torno al salario mínimo, y con la ausencia de Fenalco, generan esta posibilidad lejana de que sea por consenso y no por decreto”, aseguró.

¿Un aumento de dos dígitos del salario mínimo es viable?

La líder del gremio del empresarial aseguró en W Fin de Semana que un aumento de dos dígitos para el salario mínimo generaría fuertes complicaciones en temas de desempleo.

“Es por la inflación y la situación económica que vive el país, y es muy complicado aún que el Gobierno haya colocado un piso en la negociación. Creo que podemos trabajar, soy optimista, podemos tener una mesa para que se de esa concertación y lleguemos a un acuerdo”, expresó.

Finalmente, Fabio Arias enfatizó en que el país tiene una “inmensa deuda social con la gente”.

“El informe de la OIT hace un promedio del número de trabajadores por familia y cuanto deberían de ganar por salario mínimo, dice que debería ser de 2 millones de pesos para 2024 y de 2 millones cien mil pesos para 2025, actualmente tenemos el 50% menos que eso, hay un desfase para las familias, que se ven asfixiadas. Este Gobierno ha hecho un gran trabajo para cerrar esa brecha, los empresarios advierten un aumento desaforado el desempleo, pero eso es un imaginario, en los últimos tres años hubo un buen aumento del salario y ya el DANE confirmó que el desempleo bajó”, concluyó.

Fabio Arias aspirará al Senado en la lista del Frente Amplio, pero aseguró en W Fin de Semana que esto no tiene por qué ser un impedimento en su participación en la conversación sobre el salario mínimo.

Escuche la entrevista completa en La W:

