Comenzaron negociaciones del salario mínimo 2026: tensión por ausencia de Fenalco y críticas de CUT

Este lunes se instaló la Mesa de Concertación Laboral donde entre el Gobierno, los empresarios y sindicatos se sientan a negociar de cuánto sería el alza. Pero esta negociación empezó en un ambiente tenso.

La razón es que horas antes de que empezará la negociación, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco (gremio de los comerciantes), confirmó que su gremio no asistirá pues el Gobierno Nacional anunció pública y anticipadamente el aumento del salario mínimo, y su propuesta sería de 11%.

“El incremento anunciado, por el Presidente y el Ministro del interior superior al IPC prácticamente el doble y a la productividad, carece de soporte técnico y de discusión previa, lo que erosiona la confianza en la institucionalidad laboral y proyecta la imagen de un país que incumple sus obligaciones de consulta y participación. Este tipo de determinaciones improvisadas afecta la credibilidad del sistema de concertación y genera presiones sobre el empleo, la informalidad y la inflación”, se lee en la carta que Fenalco le entregó la Ministerio de Trabajo y fue conocida por esta emisora.

En respuesta, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, le respondió a Cabal que su ausencia lo deja “más como un opositor político que como un líder gremial”.

“Deben estar muy molestos con la negativa del señor Cabal a concurrir a esta discusión”, dijo, refiriéndose a los tenderos y comerciantes.

Por otra parte, el jefe de la cartera dijo que el Gobierno llega con la disposición de “construir un consenso dentro de los tiempos que fija la ley, con diálogo tripartito, rigor técnico y la cifra de productividad acordada sobre la mesa, para avanzar hacia un aumento del salario mínimo en 2026”.

El ministro Sanguino argumentó que según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) una familia de cuatro personas necesita un salario mínimo de $ 2’982.960 al mes para vivir dignamente.

Por el lado de las centrales obreras, Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), dijo que la decisión de Cabal es “una posición típicamente oportunista”.

“Aquí se retiran de las mesas de diálogo, pero van a la OIT a decir que en Colombia no existe diálogo. Eso no es consistente ni coherente”, aseveró.

Asimismo, señaló que el próximo 9 de diciembre presentarán su propuesta de incremento del salario mínimo.

Esta es la carta en la que Fenalco anunció que dejará su silla vacía: