Procuraduría abrió indagación por presuntas irregularidades en contratos del Fondo de Adaptación

La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del Fondo Adaptación, por presuntas irregularidades en varios contratos que tendrían una ejecución presupuestal del 0%.

La Procuraduría Tercera Delegada para la Contratación Estatal señaló que se trataría de los negocios jurídicos conocidos como Hidrodinánima, Senderos para la Paz, Mojana y la Ruta del arroz, que representan alrededor de $100 mil millones.

También se revisarán las denuncias sobre los supuestos “vínculos y presiones políticas de dirigentes de partidos políticos y otras colectividades, para la adjudicación del contrato, en los que podría estar involucrada la Fundación San José y la supuesta interferencia a la interventoría para favorecer al contratista”.

Se decretó la práctica de pruebas

El Ministerio público a través de la actuación disciplinaria busca determinar si se vulneró la causal de la exclusión de responsabilidad, por lo que decretó la práctica de pruebas.