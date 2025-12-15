Tras ciberataque, Invias habilitó mecanismo transitorio para permisos de carga

El Instituto Nacional de Vías (Invías) aseguró que continúa la contingencia tecnológica, tras el ciberataque registrado el pasado 9 de diciembre que generó la indisponibilidad de algunos servicios de la entidad, por lo que habilitó un mecanismo alterno y transitorio para la solicitud de permisos de carga extra dimensionada, ante las fallas registradas en el aplicativo INVITRÁMITES.

De acuerdo con la entidad la afectación del aplicativo para la solicitud de permisos de carga extradimensionada es exclusivamente de carácter tecnológico y se limita a la disponibilidad del aplicativo, por otra parte manifestó que los demás servicios institucionales continúan operando con normalidad.

Frente a esta situación el Invías, con el propósito de garantizar la continuidad del servicio, ha dispuesto un mecanismo transitorio para la recepción de solicitudes documentos soporte.

En ese sentido las solicitudes de permisos de carga ordinaria deberán realizarse únicamente a través del enlace oficial: https://forms.office.com/r/5eCqRUBM51

“Antes de diligenciar la herramienta transitoria, el solicitante deberá leer de manera completa el instructivo, en el cual se detallan los requisitos, la información requerida y las condiciones del trámite”, señala el Invías.

Según explicaron, esta medida es transitoria, mientras se restablece el funcionamiento del aplicativo oficial.