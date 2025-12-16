Deportes

Luis Enrique fue elegido mejor entrenador de fútbol masculino en los premios The Best de la FIFA

El asturiano ganó cinco trofeos con el PSG la temporada anterior, destacando la Champions League.

Luis Enrique durante una rueda de prensa previo al PSG vs. Flamengo. FOTO: Mohammed Dabbous/Anadolu vía Getty Images

Luis Enrique, técnico del París Saint Germain, fue galardonado este martes 16 de diciembre con el premio The Best al mejor entrenador de fútbol masculino que concede la FIFA en una gala celebrada en Doha.

Luis Enrique, de 55 años, releva en el premio al italiano Carlo Ancelotti, extécnico del Real Madrid y actualmente entrenador de la selección brasileña.

El exseleccionador español, que superó al alemán Hansi Flick y al neerlandés Arne Slot, técnicos del Barcelona y el Liverpool, respectivamente, dirigió al PSG al primer título de su historia en la Liga de Campeones, así como a conseguir la Ligue 1, la Copa y la Supercopa francesas y la Supercopa europea.

Luis Enrique no pudo acudir a la gala al estar preparando la final de la Copa Intercontinental que su equipo disputará este miércoles 17 ante el Flamengo brasileño, por lo que recogió el premio su ayudante Rafel Pol.

