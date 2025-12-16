Militares rusos, con el uso de drones y artillería, atacaron a un grupo de mercenarios colombianos cerca de la ciudad de Kúpiansk, aseguró Leonid Sharov, portavoz del grupo de tropas ruso Oeste.

El vocero añadió que todas las zonas de Kúpiansk están bajo el control de las FF.AA. de Rusia.

Anteriormente, informaron que militares rusos aniquilaron unidad de mercenarios extranjeros de Colombia durante liberación de Vólchansk en región de Járkov.

En Vólchansk, además de las brigadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, los combatientes del agrupamiento ‘Sever’ se enfrentaron a unidades de mercenarios extranjeros de América Latina.