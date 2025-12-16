“Seguimos exigiendo una justicia efectiva y transparente”: Fausto Zapa, padre de Jairo Zapa

Fausto Zapa, padre del asesinado exdirector de Regalías de Córdoba, Jairo Zapa Pérez, a través de un nuevo escrito exigió garantías en el proceso que busca esclarecer la muerte de su hijo, ocurrida en marzo de 2014 en Montería.

Según el escrito, dos de los condenados Zuan López (compañera sentimental del confeso asesino) y el excontratista Jesús Henao, siguen prófugos de la justicia.

“El caso Zapa Pérez pronto cumplirá 12 años sin que culmine el proceso judicial con la materialización de una justicia efectiva y verdadera. Ahora, las víctimas de este caso nos sentimos aún más revictimizadas, por el suceso de que uno de los condenados (el asesino confeso) sufrió un atentado, cuando se encontraba en una ciudad alejada de la cárcel, donde supuestamente se encontraba recluido. Estamos asombrados e indignados de que esta novedad no hubiese sido notificada a nuestros abogados apoderados, aun suponiendo que el permiso para el desplazamiento del recluso, se hubiese dado por razones de fuerza mayor”, señaló.

“Otro caso que nos asombra y no origina en nosotros percepción alguna de una administración de justicia transparente y eficiente, es el hecho de que dos culpables condenados (Jesús Henao y Zúan López) lleven más de 6 meses huyendo de la justicia, sin que hasta la fecha de hoy se implementen estrategias y mecanismos efectivos que logren la captura de estos dos prófugos. A propósito, nuestro abogado apoderado principal (Doctor Juan Felipe Amaya) en su cuenta X, se pronunció el 10 de octubre del presente año, así: “como representante de víctimas en el caso Zapa, me pregunto ¿Bajo que criterio se le concedió la libertad a Joice Hernández? era el único condenado detenido, pues Jesús Henao Sarmiento y Zuan López llevan tiempo prófugos y no pasa nada”, agregó.

Finalmente, insistió en que acudirá ante las autoridades competentes para que el caso concluya con lo que han esperado hace 10 años: justicia.

“Nosotros los familiares, víctimas de este caso en los próximos días radicaremos sendas comunicaciones en la Fiscalía general de la Nación, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo y Presidencia de la República de Colombia, las cuales se darán a conocer a la opinión pública”, concluyó.

Vea la carta completa de Fausto Zapa a continuación: