Joyce Hernández, condenado por el caso Zapa, resultó herido tras ataque sicarial

Se confirmó que Joyce Hernández Muñoz, confeso asesino de Jairo Zapa Pérez, exdirector de Regalías de Córdoba, resultó herido en medio de un ataque sicarial, ocurrido en el sector Villa Betel del corregimiento de Gaira, en Santa Marta.

Según las autoridades, el también condenado por este crimen, habría recibido dos impactos de bala en el abdomen y permanece hospitalizado en una Unidad de Cuidados Intensivos bajo pronóstico reservado.

Es de recordar que Hernández cumplió la mitad de su condena en centro carcelario, sin embargo, hace cuatro meses obtuvo el beneficio de detención domiciliaria.

Por ahora las autoridades adelantan las investigaciones pertinentes para esclarecer los móviles del hecho e identificar a los responsables, puesto que aún no se ha determinado si este suceso estaría relacionado con disputas recientes o su prontuario criminal, en el que también figura la vinculación de Hernández en las extintas Autodefensas Unidas de Colombia.

Sobre el caso Zapa

El homicidio de Jairo Zapa Pérez, exdirector de Regalías de Córdoba, durante la administración de Alejandro Lyons, conmocionó a esta zona del país en 2014, luego de que se reportara su desaparición y muerte.

Según las investigaciones, Zapa fue conducido hasta una vivienda en el norte de Montería, donde fue asesinado. Posteriormente, su cuerpo fue hallado entre La Yé, jurisdicción del municipio de Sahagún, y Pueblo Nuevo.

Durante las diligencias judiciales, Hernández Muñoz aceptó los cargos de desaparición forzada y homicidio agravado. Por este crimen, recibió una condena de 23 años.