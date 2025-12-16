Regiones

Soldados del Batallón Cartagena frustran ataque del ELN en Maicao, La Guajira

Los soldados del Ejército Nacional, quienes, en coordinación con la Policía Nacional, continúan enfrentando de manera decidida a los grupos armados organizados al margen de la ley.

Soldados del Batallón Cartagena, repelieron un ataque perpetrado por el grupo armado organizado ELN contra la estación de la Policía Nacional en el municipio de Maicao, Guajira.

“Gracias a la determinación y la pronta intervención de nuestras tropas, se logró evitar la instalación y detonación de Artefactos Explosivos Improvisados (AEI). Estos peligrosos elementos fueron hallados y asegurados inmediatamente tras el registro de la zona”, informó la Primera División del Ejército en su cuenta en X.

Estos artefactos representaban un grave riesgo para la población civil y las autoridades. Tras un registro minucioso del área, estos elementos fueron hallados, asegurados y neutralizados de manera inmediata, garantizando la seguridad del sector.

