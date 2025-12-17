A la cárcel hombre señalado de asesinar a su compañera sentimental en Moñitos, Córdoba. Foto: Fiscalía.

Montería

Un juez con funciones de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a un hombre por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio agravado.

Según la investigación, el pasado 6 de noviembre, en el municipio de Moñitos (Córdoba), el procesado habría golpeado brutalmente a su pareja sentimental, quien tuvo que ser internada en una Unidad de Cuidados Intensivos de Montería, donde murió el pasado 11 pasado de diciembre tras la gravedad de las lesiones.

“Al parecer, el hombre quiso justificar los golpes presentes en el cuerpo de la víctima, en un supuesto accidente tras una caída que habría sufrido. Esta versión fue desmentida por un testigo del maltrato”, informó la Fiscalía.

“El procesado, quien rechazó su responsabilidad en los hechos, se presentó voluntariamente ante las autoridades el 12 de diciembre en las instalaciones de la SIJIN de Montería, donde se verificó que contra él pesaba una orden judicial”, concluyó el ente investigador.

Con este caso, más de 10 mujeres han sido asesinadas en el departamento de Córdoba en lo que va corrido del año 2025.