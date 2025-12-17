Alias ‘Darwin’, de las disidencias, quedó gravemente herido tras combates con el Ejército en Caquetá

Alias ‘Darwin’, señalado como segundo cabecilla de la estructura disidente Rodrigo Cadete, resultó gravemente herido durante una operación militar desarrollada en las últimas horas en zona rural del departamento del Caquetá, tras un enfrentamiento con tropas del Ejército Nacional.

Según la información oficial, el operativo se realizó en el marco de acciones contra grupos armados residuales que operan en el sur del país. Durante el combate, uno de los integrantes de la estructura ilegal murió y alias ‘Darwin’ habría sufrido heridas de gravedad, por lo que fue retirado del área por otros miembros del grupo armado para evitar su captura.

De acuerdo con las autoridades, alias ‘Darwin’ hacía parte del Bloque Jorge Suárez Briceño, una facción disidente que actúa bajo el mando de alias ‘Calarcá’. Sobre él pesaba una recompensa de hasta 640 millones de pesos y es señalado de tener una trayectoria criminal de más de 15 años, iniciada en redes de apoyo y posteriormente como integrante armado de las extintas Farc y de estructuras disidentes con presencia en Caquetá.

Las Fuerzas Militares le atribuyen participación en varios hechos violentos ocurridos en este departamento, entre ellos atentados con explosivos que dejaron víctimas civiles y ataques contra esquemas de seguridad oficiales. También es señalado de haber participado en el secuestro de 78 policías de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undemo) en zona rural de San Vicente del Caguán, así como en confrontaciones armadas con otras estructuras ilegales por el control de economías ilícitas, principalmente vinculadas al narcotráfico.

Durante la operación, las tropas incautaron armas de largo alcance, munición, explosivos, equipos de comunicación y otros elementos que, según la versión oficial, eran utilizados por esta estructura armada. Parte del material quedó a disposición de las autoridades judiciales para su respectivo análisis.