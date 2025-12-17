Benedetti calificó como “escaramuzas” la escalada violenta del ELN y disidencias Farc

Consejo de ministros martes 19 de agosto. Armando Benedetti. Foto: Joel González - Presidencia de la República / Joel_Gonzalez

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que las recientes acciones del ELN tras decretar un paro armado, hacen parte de “escaramuzas” orientadas a aterrorizar a la población civil.

Puede leer: Una noche de zozobra vivieron los habitantes de Puerto Santander por amenazas de atentados del ELN

Sin embargo, Benedetti sostuvo que la situación ha sido contenida por la fuerza pública y que, hasta ahora, se ha evitado una escalada mayor del conflicto.

“Todo ha sido contenido, yo lo vería con éxito, conteniendo lo que pudiera ser cosas mayores o más peligrosas por parte del ELN”, afirmó el ministro, quien destacó el trabajo de policías y militares en las zonas afectadas.

Según explicó, los hechos buscan generar miedo en la población, pero la respuesta institucional ha permitido mantener el control.

Frente a las muertes de integrantes de la fuerza pública, el ministro reconoció la gravedad de los hechos, aunque insistió en remitirse a las cifras oficiales. Sin embargo, indicó que Colombia registra cerca de 27 homicidios por cada 100 mil habitantes y que, en comparación histórica desde 1990.

También añadió que el actual Gobierno se encuentra entre los tres con menores índices de homicidios. Agregó que, de los cerca de 13 mil asesinatos registrados en el país, alrededor de nueve mil corresponden a sicariato.

Benedetti afirmó que el actual deterioro del orden público se profundizó tras la masacre cometida por el ELN en el Catatumbo a comienzos de año, contra población campesina.

Le puede interesar: Por paro armado de 72 horas del ELN, refuerzan la seguridad en Risaralda

En ese contexto, anunció que el Gobierno avanzará en la reconstrucción de la estación de Policía y el palacio municipal afectados por la violencia.

Para ejecutar estas obras, el ministro explicó que se evalúa acudir a la figura de urgencia manifiesta, lo que permitiría disponer de los recursos necesarios sin adelantar procesos de licitación, con el objetivo de acelerar la recuperación institucional en la zona.