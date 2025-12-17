Gobierno de Nicolás Maduro denunciará ante la ONU “amenazas” de Estados Unidos

En la noche de este 16 de diciembre, el Gobierno de Nicolás Maduro emitió un comunicado en el que rechazaron las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que ordenó un bloqueo a los buques petroleros, ya sancionados, que entran y salen de Venezuela y, también, en donde dijo que la presión continuará “hasta que regresen a los Estado Unidos todo el petróleo, tierra, y otros activos que nos robaron anteriormente”, sin explicar a qué se refiere.

Ante esto, la administración Maduro adelantó que acudirán ante la ONU para “denunciar esta grave violación del Derecho Internacional contra Venezuela”.

Rechazan, además, que el presidente estadounidense asuma “que el petróleo, tierras y riquezas mineras de Venezuela son de su propiedad. Y en consecuencia, Venezuela debe entregarle todas sus riquezas de inmediato.

El Presidente de los EEUU pretende imponer de manera absolutamente irracional un supuesto bloqueo militar naval a Venezuela con el objetivo de robarse las riquezas que pertenecen a nuestra Patria”, se lee en el comunicado.

Asimismo, ratifican la soberanía sobre todas “las riquezas naturales, así como el derecho a la libre navegación, al libre comercio en el Mar Caribe y en los océanos del mundo” del país caribeño.

El Gobierno venezolano insiste en que con esta declaración del presidente Trump queda claro su “intención, que ha sido denunciada por Venezuela y por el pueblo de los EE.UU. en grandes manifestaciones, fue siempre apropiarse del petróleo, las tierras y minerales del país a través de gigantescas campañas de mentiras y manipulaciones”.

Advierten que se mantienen “en perfecta unión popular, militar, policial, se mantiene firme en el cuidado irrestricto de su territorio, de sus riquezas y de su libertad”, en referencia al despliegue militar que activó a raíz de las operaciones de Estados Unidos en el Caribe.

Sin embargo, ni en el comunicado ni ninguna autoridad del gobierno venezolano se ha referido a la declaratoria del gobierno venezolano como “organización terrorista” hecha por Trump.

Esto dijo el Gobierno venezolano

#NoticiaW | Gobierno de Nicolás Maduro reacciona a las declaraciones del presidente Donald Trump sobre el petróleo venezolano y adelanta que denunciarán ante la ONU lo que califican de “grave violación del derecho internacional contra Venezuela”. pic.twitter.com/KtMN0U6S4S — W Radio Colombia (@WRadioColombia) December 17, 2025

