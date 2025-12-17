Llamado urgente para la protección de las fachadas del Centro Histórico en Santa Marta

Santa Marta

La Corporación Centro Histórico de Santa Marta advirtió sobre las graves afectaciones al patrimonio arquitectónico por lo que solicita un mayor control urbano, sanciones y alivios tributarios para garantizar la preservación del legado histórico de la ciudad.

“Lo que se necesita es que exista el control urbano que deben realizar el Distrito para que podamos tener un centro histórico preservado. No podemos seguir modificando las fachadas sin un permiso previo, sin ese acompañamiento que se debe hacer para esa conservación del Centro Histórico y no seguir afectando ese legado que tenemos en la zona”, precisó Diana Giraldo, directora de la Corporación Centro Histórico.

De acuerdo con la organización, al menos 45 predios han sido intervenidos de manera inadecuada, con daños severos en sus fachadas, como eliminación de puertas y rejas originales, demolición de elementos arquitectónicos y la instalación de esteras o cortinas de aluminio para locales comerciales, alteraciones que rompen la estética y el entorno histórico.

Finalmente, hacen un llamado a los entes competentes para que tomen cartas en el asunto, asimismo, a que evalúen los alivios tributarios, para que los propietarios tengan un verdadero incentivo para conservar y restaurar sus fachadas de manera responsable.