PSG ganó en penales a Flamengo y se proclamó campeón de la Copa Intercontinental

El portero ruso Matvéi Safónov y el París Saint-Germain hicieron añicos la ilusión del Flamengo en la Copa Intercontinental, en Qatar, al ganar 2-1 la final en tanda de penales tras un empate 1-1.

Safónov, de 26 años, detuvo los tiros de Saúl Níguez, Pedro, Léo Pereira y Luiz Araújo en la definición desde los doce pasos.

Vitinha y Nuno Mendes patearon con éxito para los campeones de Europa en el estadio Ahmad bin Ali, en Al-Rayyan, mientras que el uruguayo Nicolás de la Cruz fue el único que pudo hacerlo por el equipo de Río de Janeiro, ganador del Brasileirão y la Copa Libertadores.

Khvicha Kvaratskhelia marcó en el tiempo reglamentario el gol del PSG en el minuto 38.

Jorginho, al convertir un penal, niveló en el 62.

Dirigidos por Luis Enrique, los franceses se dan un gusto en la Intercontinental, después de haber perdido hace unos meses contra el Chelsea la final del Mundial de Clubes, 3-0, en Estados Unidos.

El último equipo sudamericano que ganó un título de la Intercontinental o el Mundial de Clubes fue el Corinthians en 2012.

Costoso regalo de Rossi

Ganador del Balón de Oro y el Premio The Best de la FIFA, Ousmane Dembélé, lastrado por los problemas físicos en los últimos meses, comenzó la final de la Copa Intercontinental en el banquillo.

Luis Enrique apostó por un ataque con Désiré Doué, Kang-in Lee y Kvaratskhelia. Filipe Luís, del otro lado, puso en cancha lo mejor que tenía en el Flamengo.

Un primer error de Rossi acabó con un disparo de Fabián Ruiz que anidó en la red cuando ni siquiera se habían cumplido 10 minutos de juego. La jugada, por fortuna para los brasileños, fue anulada por el VAR: el balón había salido por la línea final cuando el arquero lo regalaba en un mal despeje.

No cambiaban las cosas pese a que Luis Enrique debía cambiar de planes con la salida por lesión del surcoreano Lee, entre lágrimas, en el minuto 35.

Doué centró desde la banda derecha en busca de Kvaratskhelia y Rossi salió a cortar, pero terminó dejándole la esfera a los pies del georgiano, quien anotó sin oposición.

La entrada de Pedro fue el primer movimiento de Filipe Luís, que intentaba incluir una pieza para ayudar a fijar a la impasable dupla de centrales formada por Marquinhos y Willian Pacho.

Giorgian de Arrascaeta fue derribado por Marquinhos en el área y, por intermedio del VAR, el penalti fue sentenciado.

Convirtió Jorginho, con su categoría de campeón del Mundial de Clubes, un trofeo que alzó con el Chelsea en 2022.

Luis Enrique respondió con la entrada de Dembélé, ya no había nada que reservar.

Sobre el final de los 90 minutos, el Balón de Oro generó una desequlibrante jugada. Marquinhos, con todo a su favor, no pudo patear con certeza.

Así llegó la prórroga, los penales y la hora de Safónov, con una buena pizca de complicidad de los cobradores del Flamengo, muy flojos.

