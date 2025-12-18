Final de la Copa BetPlay terminó en desmanes; el alcalde de Medellín advirtió consecuencias

Luego de que Atlético Nacional venciera 1-0 a Independiente Medellín y se coronara campeón de la Copa BetPlay por segundo año consecutivo, se registraron desmanes en el Atanasio Girardot.

Varios usuarios, a través de redes sociales, compartieron imágenes donde hinchas ingresaron a la cancha y alteraron el orden público, por lo que la UNDMO tuvo que intervenir.

#ATENCIÓN 🚨 Chirretes protagonizaron desmanes en est/Atanasio Girardot tras finalizar partido entre Ind/Medellín y Atl/Nacional, por la final de la Copa Colombia. Los hechos empañaron la jornada deportiva y generaron rechazo entre hinchas y ciudadanía que piden castigo ejemplar. pic.twitter.com/EEzzpIK27y — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) December 18, 2025

Triste y feo terminó el partido Nacional 1-0 Medellín, por la final de Copa.

Hay mucho bárbaro suelto en este país pic.twitter.com/g3b1Y0nyeI — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) December 18, 2025

A propósito, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, condenó estos hechos y aseguró que los responsables “se comportan como criminales” y “tendrán consecuencias”.

“No son hinchas, se comportan como criminales. No voy a describir lo sucedido.

Las imágenes son muy claras. Una inmensa mayoría de ambas hinchadas que disfrutan del fútbol en paz vs un grupo de desadaptados que solo buscan generar violencia. Tendrán consecuencias. Aquí no hay excusas ni colores que valgan”, dijo.

Y advirtió que “el que fue al estadio a agredir, a destruir o a generar miedo, responderá ante la ley”.

“No vamos a permitir que unos pocos dañen lo que es de todos. Durante años hemos sido referentes de fútbol en paz en el país y en toda Latinoamérica. Nos hemos sentido orgullosos de poder celebrar el fútbol como lo que es (o debería ser): una fiesta. Qué decepción, estoy al frente de la situación”, agregó.