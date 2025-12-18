Juan Carlos Osorio, nuevo entrenador del Remo de Brasil
El estratega risaraldense no dirige desde marzo, cuando fue cesado del Club Tijuana de la Liga MX.
El Club Remo, que en 2026 volverá a jugar en la primera división de Brasil después de 31 años, anunció este jueves la contratación de Juan Carlos Osorio
El equipo de Belém no detalló la duración del vínculo con su nuevo entrenador, que estaba libre en el mercado desde que fue despedido del Club Tijuana mexicano en marzo pasado.
Osorio tiene 64 años y es uno de los técnicos más experimentados de América Latina.
- Lea también: Así quedaron los 12 grupos del Mundial 2026 tras el sorteo de la FIFA: ¿hay ‘grupo de la muerte’?
Fue seleccionador de México en el Mundial de Rusia 2018, en el que cayó en octavos de final precisamente contra Brasil, tras vencer en la fase de grupos a Alemania y Corea del Sur.
A nivel de clubes, pasó por equipos de Estados Unidos, Egipto, Colombia, México y Brasil, donde dirigió al São Paulo y al Athletico Paranaense.
La directiva del Remo deseó a su nuevo preparador una “trayectoria exitosa” en el conjunto amazónico, cuyo objetivo principal para la temporada de 2026, que empieza en enero próximo, será la permanencia en la élite del fútbol brasileño.
- Le puede interesar: Nicolás Benedetti: “Las Palmas merece estar en Primera División”
El Leão consiguió el ascenso a primera este año junto con Coritiba, Athletico Paranaense y Chapecoense, al finalizar entre los cuatro primeros clasificados de la segunda categoría.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda las noticias de todos los personajes de Colombia y el mundo
El Remo, que no juega en primera división desde 1994, logró la última plaza de ascenso en la última jornada de la Serie B del ‘Brasileirão’.
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles