Juan Carlos Osorio, nuevo entrenador del Remo de Brasil

El Club Remo, que en 2026 volverá a jugar en la primera división de Brasil después de 31 años, anunció este jueves la contratación de Juan Carlos Osorio

El equipo de Belém no detalló la duración del vínculo con su nuevo entrenador, que estaba libre en el mercado desde que fue despedido del Club Tijuana mexicano en marzo pasado.

Osorio tiene 64 años y es uno de los técnicos más experimentados de América Latina.

Fue seleccionador de México en el Mundial de Rusia 2018, en el que cayó en octavos de final precisamente contra Brasil, tras vencer en la fase de grupos a Alemania y Corea del Sur.

A nivel de clubes, pasó por equipos de Estados Unidos, Egipto, Colombia, México y Brasil, donde dirigió al São Paulo y al Athletico Paranaense.

La directiva del Remo deseó a su nuevo preparador una “trayectoria exitosa” en el conjunto amazónico, cuyo objetivo principal para la temporada de 2026, que empieza en enero próximo, será la permanencia en la élite del fútbol brasileño.

El Leão consiguió el ascenso a primera este año junto con Coritiba, Athletico Paranaense y Chapecoense, al finalizar entre los cuatro primeros clasificados de la segunda categoría.

El Remo, que no juega en primera división desde 1994, logró la última plaza de ascenso en la última jornada de la Serie B del ‘Brasileirão’.

Escuche W Radio en vivo: