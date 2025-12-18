Otorgada la Orden San Pedro Alejandrino a de deportistas, entrenadores y referentes samarios

Santa Marta

La Alcaldía Distrital de Santa Marta y las directivas del Concejo Distrital otorgaron la Orden San Pedro Alejandrino a un grupo de deportistas, entrenadores y referentes samarios, que han enaltecido el nombre de la ciudad a nivel nacional e internacional.

Las 11 personalidades que recibieron la Orden San Pedro Alejandrino fueron: Carlos ‘El Pibe’ Valderrama; la atleta Natalia Linares; y la múltiple campeona mundial de patinaje María Fernanda Timms. De igual manera recibió distinción el entrenador Martín Suárez Mazenett; César Navarro Altamar, deportista de fisicoculturismo adaptado; el campeón de wakeboard Jorge Rocha Olarte. También la promesa del BMX, Santiago Vasco Zuluaga; la nadadora juvenil Gabriela Rizo; el lanzador de sóftbol, Sergio Hernández Padilla; el periodista deportivo César Corbacho y el exfutbolista Didi Valderrama.

Esta distinción se entrega por primera vez en el Distrito, en cumplimiento a la Ley 17 de 1989. En su artículo número 2, establece que dicha orden será otorgada por una Junta integrada por el alcalde de Santa Marta, el presidente, el vicepresidente y el secretario del Concejo Municipal.