SAE culmina entrega de predios para el Data Center “El Manantial” en Santa Marta

Santa Marta

La SAE oficializa la entrega de 3.5 hectáreas del predio “El Manantial”, ubicado en Santa Marta para la central de Inversiones S.A. este bien que perteneció a José “El Mono” Abello, hoy inicia una nueva etapa al servicio del país.

La transferencia se realizó mediante escrituras públicas firmadas en la Notaría Cuarta de la ciudad, bajo la supervisión de Amelia Pérez, presidenta de la SAE. Con este acto jurídico, los predios quedaron formalmente en posesión de la Central de Inversiones S.A. (CISA), entidad que continuará los trámites para su posterior transferencia al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCIENCIA).

Los terrenos entregados corresponden a dos lotes ubicados en la vereda Gaira, zona de Santa María del Mar – Aguas Claras. El primero cuenta con un área de 32.500 metros cuadrados, mientras que el segundo comprende un área total de 10 hectáreas, divididas en dos porciones contiguas.

Sobre el proyecto:

Este proyecto ideado por el Gobierno del Presidente Gustavo Petro, contará con megacomputadores de tecnología cuántica y formará parte de la nube soberana nacional, garantizando la protección y gestión de los datos estratégicos del país. Representa un beneficio para la Costa Atlántica y un impulso para la ciudad de Santa Marta, posicionándola como centro tecnológico del Caribe y del país, con oportunidades de innovación, desarrollo científico y generación de empleo para la región.