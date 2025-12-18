Internacional

Trump prometió a EE.UU. un “boom económico” en 2026

La economía se ha convertido en la principal preocupación de los estadounidenses, que dan una nota mediocre al mandatario republicano

Donald Trump. Foto: EFE/EPA/BONNIE CASH / POOL / BONNIE CASH / POOL

El presidente Donald Trump declaró este miércoles 17 de diciembre, en un discurso ante la nación que Estados Unidos está “a las puertas de un boom económico como el mundo nunca ha visto” en 2026, que coincidirá con el Mundial de fútbol y los 250 años de la Independencia.

“No podría haber un homenaje más apropiado a este hito épico que culminar el regreso de Estados Unidos, que comenzó hace apenas un año”, declaró Trump en su mensaje televisado, en alusión a su segunda elección.

La economía se ha convertido en la principal preocupación de los estadounidenses, que dan una nota mediocre al mandatario republicano en ese rubro tras once meses en el cargo.

