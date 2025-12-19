Santa Marta recibirá más de un millón de visitantes durante la temporada de fin y comienzo de año

De acuerdo con el balance de Cotelco Magdalena, durante los primeros 15 días de diciembre la ocupación promedio en la oferta hotelera formal del destino se ubicó en 66,41 %, previo a los días de mayor demanda que tradicionalmente se concentran entre el 26 de diciembre y el puente festivo de Reyes.

Según estimaciones del gremio hotelero, 258.075 visitantes ingresaron a Santa Marta por carreteras nacionales durante esta primera quincena de diciembre y más de 86.000 pasajeros a través del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar.

En cuanto a las proyecciones de cierre de temporada, el gremio estima que diciembre cerrará con una ocupación promedio hotelera cercana al 66,41 %, mientras que enero podría alcanzar un promedio del 77,09 %, impulsado principalmente por el aumento de viajeros entre el viernes 26 de diciembre y el puente festivo de Reyes.

Le puede interesar:

Otorgada la Orden San Pedro Alejandrino a de deportistas, entrenadores y referentes samarios

Los sectores con mayor dinámica de alojamiento durante esta temporada continúan siendo El Rodadero, seguido por el corredor turístico del sur, que incluye Pozos Colorados, Bello Horizonte, Playa Dormida y Don Jaca. A estos se suman el Centro Histórico, Taganga, Minca y los corredores de turismo de naturaleza hacia la vía que conecta con La Guajira, zonas que concentran buena parte de la oferta turística y responden a las distintas motivaciones de viaje de quienes visitan la ciudad.