Buenas noticias para Bogotá: bajó la cifra de quemados con pólvora, ¿Qué medidas se tomaron?

Colombia

La Secretaría Distrital de Salud informó que, dentro de la temporada de vigilancia intensificada, del 1 al 17 de diciembre, se han registrado 48 casos de personas lesionadas con pólvora, eso se traduce en una disminución de 31,4%.

De esa cifra total, se conoció que 12 casos corresponden a menores de edad, uno de ellos en compañía de un adulto que se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Según el informe de la Secretaría, las partes del cuerpo más afectadas son las manos (29), la cara (14), los ojos (6), los pies (5), el cuello (4), los miembros superiores (3), los pies (2) y el tronco (1).

Asimismo, los tipos de lesiones son: quemadura (44), laceración (25), contusión (12), daño ocular (6), amputación (3), fracturas (3), daño auditivo (2). Además, históricamente los números de quemaos con pólvora aumentan el 7 de diciembre, Día de Velitas en Colombia.

Así las cosas, las autoridades señalaron que las localidades de Bogotá que más quedamos registran son Engativá (8), Suba (6), Usme (5), Bosa (5) y San Cristóbal (4).

Los datos entregados también muestran que la mayoría de estas lesiones con pólvora se han ocasionado por la manipulación indebida de voladores (16), los totes (9), otros dispositivos (6), luces de bengala (5), pitos (3), cohetes (2) y volcanes (1).

A pesar de estos hechos, Bogotá disminuyó la cifra de lesionados por manipulación de pólvora, pues en el mismo periodo en 2024 se registraron 146 personas quemadas.

La Administración del alcalde Carlos Fernando Galán ha reiterado en que “una sola chispa puede convertirse en una tragedia”, dejando el mensaje de que ninguna forma de pólvora es segura.

Recomendaciones desde la Alcaldía de Bogotá

Ninguna persona debe manipular pólvora, mucho menos menores de edad.

En caso de un incidente, la atención médica debe ser inmediata, por lo que el lesionado debe ser llevado a urgencias.

Acciones de vigilancia intensificada

Para esta temporada navideña, las autoridades en la capital colombiana iniciaron una estrategia para controlar los riesgos sanitarios asociados al consumo de alimentos, bebidas y juguetes durante la temporada.

Por eso, entre el 15 de noviembre de 2025 y el 15 de enero de 2026 están programados 285 operativos. A corte del 11 de diciembre, se desarrollaron 419 operaciones en donde se han inspeccionado 32.764 litros de licor, 77.147 kilos de alimentos, 31.581 unidades de juguetes y 3.295 litros de otras bebidas.

Esto ha llevado a la destrucción o desnaturalización de:

66 litros de bebidas alcohólicas

480 kilos de alimentos

83 litros de otras bebidas

Finalmente, desde la Administración Distrital le piden a la ciudadanía adoptar una conducta preventiva: revisar fechas de vencimiento, empaques, rotulados y sellos de seguridad.