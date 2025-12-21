Macron dio luz verde a la construcción de un portaaviones

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, el 4 de septiembre de 2025. FOTO: LUDOVIC MARIN/POOL/AFP vía Getty Images / LUDOVIC MARIN

El presidente francés, Emmanuel Macron, dio este domingo 21 de diciembre, su luz verde a la construcción de un nuevo portaaviones a propulsión nuclear destinado a sustituir al Charles De Gaulle y que debe estar operativo en 2038.

“Este nuevo portaaviones será la ilustración de la potencia de nuestra nación: potencia de la industria, de la técnica, potencia al servicio de la libertad en los mares y en los vaivenes del tiempo”, aseguró.

El anuncio era muy esperado pese al impasse presupuestario en el que se encuentra el gobierno.

El nuevo portaaviones, de propulsión nuclear, será mucho más grande que el actual. Tendrá un desplazamiento de 80.000 toneladas y 310 metros de eslora, frente a las 42.000 toneladas y 261 metros del Charles De Gaulle. Con una dotación de 2.000 marinos, podrá embarcar 30 aviones de combate.

El presidente francés hizo este anuncio durante una visita a Emiratos Árabes Unidos, aliado militar con el que París desea reforzar su “asociación estratégica” y de quien espera mayor cooperación en su lucha contra el narcotráfico.

