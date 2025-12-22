Condenan a 9 meses de prisión a hombre que atacó con un bate a una perra de raza criolla en Ibagué

Un juez de la República condenó a nueve meses de prisión a Mario Pastrana Prieto, quien reconoció que atacó con un bate a una perra de raza criolla que tenía por nombre ‘Juana de Arco’, en hechos ocurridos el 8 de junio de 2024, en la ciudad de Ibagué (Tolima).

El reconocimiento del delito de maltrato animal agravado se dio mediante un preacuerdo que fue avalado por el juez, quien, además, impuso una multa de 3,75 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, $4.270.500.

Los videos de las cámaras de seguridad que se volvieron virales en redes sociales, además de la recopilación de varios testimonios presentados por un fiscal del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), demostraron que Pastrana Prieto “golpeó con un bate al animal e incitó a otros dos perros para que lo atacaran. Posteriormente, amenazó al propietario de la canina y a su familia”.

Otro de los aspectos que se tuvo en cuenta en medio de la investigación fue que la perra ‘Juana de Arco’ registró una contusión en la cabeza y presentó cambios significativos en su comportamiento, como miedos extremos y afectaciones emocionales, por las que tiene que recibir atención veterinaria permanente.