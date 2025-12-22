EEUU pagaría hasta USD$3.000 a personas que se autodeporten: esto dijo el Departamento de Seguridad

Este lunes, el Departamento de Seguridad Nacional anunció que los inmigrantes ilegales que se inscriban para auto-deportarse a través de la aplicación CBP Home antes de que termine el año “recibirán un estipendio de 3.000 dólares, además de un vuelo gratuito de regreso a casa”.

El uso de la aplicación CBP Home también califica a los participantes para la condonación de cualquier multa civil o sanción por no haber salido del país, señala el DHS.

“Desde enero de 2025, 1,9 millones de inmigrantes ilegales se han auto-deportado voluntariamente y decenas de miles han utilizado el programa CBP Home. Durante la temporada navideña, el contribuyente estadounidense está generosamente TRIPLICANDO el incentivo para salir voluntariamente del país a quienes se encuentran ilegalmente aquí, ofreciendo un bono de salida de 3.000 dólares, pero solo hasta el final del año”, afirmó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

“Los inmigrantes ilegales deberían aprovechar este regalo y auto-deportarse, porque si no lo hacen, los encontraremos, los arrestaremos y nunca podrán regresar”, agrega.

Según el anuncio y el comunicado del Departamento de Seguridad Nacional, se trata de un proceso rápido que consiste en descargar la aplicación, completar la información, y el DHS se encargará del resto, incluido organizar y pagar el viaje de regreso al país de origen.