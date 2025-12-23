Abbott se suma a Soluciones W con una donación de nutrición especializada para adultos mayores

En respuesta a uno de los retos de salud pública más silenciosos pero persistentes del país, Abbott, compañía global de tecnologías en salud y líder en nutrición especializada, se vinculó a Soluciones W con una donación de productos de nutrición especializada destinada a atender a población adulta mayor en condición de vulnerabilidad, a través de la Beneficencia de Cundinamarca.

La iniciativa se ejecuta con el acompañamiento técnico de la Fundación CAFAMI – Centro de Asesoría Integral Familiar, entidad encargada de realizar el tamizaje nutricional, las intervenciones específicas y el seguimiento caso a caso, garantizando un abordaje integral y basado en evidencia científica para quienes presentan desnutrición o riesgo de desarrollarla.

La acción cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que, a nivel global, la prevalencia de la malnutrición en adultos mayores alcanza el 18,6%.

En Bogotá, la malnutrición asociada a delgadez, según el índice de masa corporal, se estima en un 12,8 % en esta población, una condición que impacta directamente la movilidad, la autonomía y la calidad de vida.

“Una nutrición adecuada puede ayudar a los adultos mayores a mantenerse activos y fuertes, manejando sus condiciones y superando mejor las lesiones y desafíos propios de esta etapa de la vida. Abbott está comprometido en combatir la malnutrición y se complace en unirse a los esfuerzos de la Fundación CAFAMI, la Beneficencia de Cundinamarca y Soluciones W para apoyar a los adultos mayores con desnutrición o en riesgo de experimentarla”, afirmó Claudia Sánchez, directora médica de Abbott en Colombia para el área de nutrición.

Desde su enfoque científico, Abbott desarrolla soluciones nutricionales especializadas para adultos que integran proteínas, vitaminas, minerales y calorías diseñadas para cerrar brechas nutricionales específicas. Estas soluciones, como parte de una dieta adecuada, pueden marcar una diferencia significativa en la salud y el bienestar de los adultos mayores.

La iniciativa refuerza un mensaje clave: la malnutrición es un reto complejo que exige colaboración multisectorial. Alianzas como esta, que conectan a organizaciones sociales, entidades públicas y al sector privado, demuestran que la articulación es fundamental para generar un impacto real y sostenible en la vida de quienes más lo necesitan.