Estos son todos los partidos y movimientos que van a consultas de marzo, confirma el CNE

El lunes que pasó, 22 de diciembre, se venció el plazo para que los partidos y movimientos políticos se retractaran de su intención de participar en las consultas presidenciales interpartidistas del 8 de marzo del 2026.

A partir de eso, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya confirmó la lista oficial de los movimientos que irán a ese proceso, para depurar en las urnas el abanico de candidatos presidenciales.

Entre los partidos y movimientos se encuentran el Pacto Histórico, el Centro Democrático, Nuevo Liberalismo, En Marcha, Oxígeno, AICO, el Partido de la U, La Fuerza de las Regiones y otros.

Ahora, no todos los que están en la lista definieron ya en qué coalición se van a medir.

¿Qué partidos ya definieron en qué coanlición se medirán?

Entre los que sí lo han hecho, el Pacto Histórico irá a la consulta del llamado “Pacto Amplio”, con el senador Iván Cepeda, y se medirá con Roy Barreras, de La Fuerza, y el exgobernador Camilo Romero.

Por otro lado, el Centro Democrático ya confirmó que participará en la “Gran Consulta por Colombia” con la senadora Paloma Valencia. Y en esa misma van el Nuevo Liberalismo con Juan Manuel Galán; La Fuerza de las Regiones con el exgobernador Aníbal Gaviria; el Movimiento Valientes, con Vicky Dávila; el movimiento del exsenador David Luna, entre otros.

Entre los que están a la espera de definición están el partido En Marcha, de Juan Fernando Cristo, que todavía no ha tomado una decisión sobre si unirse al “Pacto Amplio”. También AICO, que entregó su aval al exalcalde de Medellín Daniel Quintero, que manifestó su interés de sumarse al “Pacto Amplio”, pero no se ha formalizado.

Se suman el partido Oxígeno, que dio aval a Juan Carlos Pinzón, que anunciaría después de Navidad su inminente ingreso a la “Gran Consulta por Colombia”.

¿Qué partidos no se han definido?

Frente a los que no hay claridad está el Partido de la U, que no tiene candidato propio. También el movimiento Firme con Lizcano, del exministro de las TIC, Mauricio Lizcano, que no ha dicho si se sumará a alguna coalición.

Igualmente Con Claudia Imparables, el movimiento de Claudia López, que tampoco se ha unido a ninguna consulta, así como el movimiento por firmas de Carlos Felipe Córdoba, quien espera qué pasará con el aval del Partido Conservador, que, entre tanto, no está interesado en ir a consulta.

