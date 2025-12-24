Murieron 18 soldados en Sudán del Sur tras un ataque de las fuerzas de la oposición

Al menos 18 soldados de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur (SSPDF) murieron este miércoles 24 de diciembre, tras un ataque del Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán en la Oposición (SPLA-IO) a una base militar en el este del país africano.

En un comunicado, el portavoz del SPLA-IO, el coronel Lam Paul Gabriel, afirmó que sus fuerzas habían “invadido” una posición militar en la ciudad de Waat, estado de Jonglei, asegurando que fue una operación “rápida y decisiva” que “resultó con la captura de la base”.

Según Gabriel, al menos “18 soldados del SSPDF murieron y varios más resultaron heridos durante los combates”, sin especificar cifras de los heridos.

“El enemigo sufrió grandes pérdidas tanto en efectivos como en material”, declaró el coronel, mientras que el SPLA-IO “perdió un combatiente y otros 13 resultaron heridos”.

Asimismo, la oposición afirmó haber confiscado un “gran” equipo militar durante la operación, que incluía ametralladoras pesadas, morteros, vehículos blindados y otras armas.

“Este equipo se estaba utilizando contra civiles y nuestras fuerzas, y ahora está en nuestras manos”, justificó, describiendo la confiscación como “un duro golpe a la capacidad militar del régimen en la zona”.

Hasta el momento, el Ejército de Sudán del Sur no se ha pronunciado sobre las bajas o las declaraciones de la oposición militar.

Sudán del Sur vive una escalada de violencia étnica y de la lucha por el poder político desde que en marzo de 2025 el Ejército Blanco, antiguo aliado del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán en la Oposición (SPLM-OI) del ex vicepresidente Riek Machar, atacara una guarnición gubernamental en la ciudad de Nasir.

En respuesta, el Gobierno de Yuba, dirigido por el presidente Salva Kiir, detuvo a Machar y a otros líderes de la oposición.

A raíz de esa última incursión del Ejército Blanco, los líderes comunitarios del país más joven del mundo -que obtuvo su independencia de Sudán en 2011- advierten de que el resurgimiento de este tipo de ataques coordinados puede profundizar las divisiones políticas y étnicas ya existentes en el país.

La crisis política en Sudán del Sur está amenazando el frágil acuerdo de 2018 entre el Gobierno de Kiir y la oposición, un pacto que puso fin a un lustro de guerra pero del que no se han implementado muchas de sus disposiciones.

