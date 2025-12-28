Suben a 20 los heridos por descarrilamiento del tren interoceánico en estado mexicano de Oaxaca

Aumentó a 20 el número de heridos que dejó el descarrilamiento del tren Transístmico, parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), (sur de México), megaproyecto que conecta los océanos Atlántico y Pacífico mediante trenes, puertos y polos industriales, informó este domingo la Secretaría de Marina (Semar).

“Hasta el momento se contabilizan 20 personas lesionadas, quienes están siendo trasladadas a hospitales locales para su oportuna atención médica (...) se mantiene un despliegue de apoyo de cinco ambulancias terrestres, una aérea y alrededor de 40 agentes de sanidad naval”, apuntó la Semar en un comunicado.

Añadió que otros agentes se encuentran en desarrollo de maniobras de rescate en coordinación con autoridades “para auxiliar a quienes cayeron a un talud de aproximadamente siete metros de altura”.

En tanto, la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, indicó que luego de los hechos ocurridos la institución inició una investigación para conocer las causas de lo sucedido y para ello agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se coordinan con autoridades federales y estatales para llevar a cabo las indagatorias respectivas.

Previamente, el gobernador del estado de Oaxaca, Salomón Jara, en un mensaje en la red social X informó que de manera preliminar se reportaban 15 personas lesionadas, quienes fueron atendidas de forma inmediata, conforme a los protocolos de emergencia, y canalizadas para su valoración médica correspondiente.

Previamente, en un comunicado, la Secretaría de Marina indicó que el CIIT señaló que “se registró un evento ferroviario” a la altura de la comunidad zapoteca Nizanda, en el municipio de Asunción Ixtaltepec, estado de Oaxaca, sobre la Línea Z, “en el que viajaban 9 integrantes de la tripulación y 241 personas pasajeras, a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros”.

La Línea Z recorre de Veracruz hacia Salina Cruz y cuenta con 212 kilómetros de extensión.

Tras el accidente, en un primer informe, las autoridades no precisaron si había o no personas afectadas.

En ese sentido la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en un mensaje en redes sociales, dijo: “estamos atentos a los trabajos de la Secretaría de Marina para apoyar a usuarios del Corredor Interoceánico. Participan la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), IMSS-Bienestar y el Gobierno del estado (de Oaxaca). Conforme tengamos más datos ampliaremos la información”.

La Semar apuntó en un reporte en redes sociales que “se presentó el descarrilamiento de la máquina principal”.

Además, explicó que desde el primer momento atendió de manera inmediata a las personas usuarias y se mantenía en coordinación con las autoridades locales para la atención del suceso, así como para el levantamiento de información técnica y operativa correspondiente.

Con esta nueva vía de comunicación, México busca impulsar el comercio internacional al unir Asia con la costa este de Estados Unidos y Europa a través de ese paso, el punto más estrecho del país que conecta el Pacífico con el Atlántico y que busca competir con el Canal de Panamá.