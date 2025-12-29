Francia debate cómo homenajear a Brigitte Bardot entre su legado y sus polémicas

Brigitte Bardot en uno de los filmes de Jean Luc Godard, en 1963. Foto: Getty Images. / Bettmann

Los políticos franceses se mostraron divididos el lunes sobre cómo rendir homenaje a la fallecida Brigitte Bardot, una leyenda del cine que suscitó polémica en los últimos años de su vida por sus opiniones de extrema derecha.

La estrella de cine falleció el domingo a los 91 años en su casa del sur de Francia. Los medios de comunicación de todo el mundo publicaron imágenes icónicas de ella y homenajes tras el anuncio.

Bardot saltó a la fama en 1956 con la película “Y Dios creó a la mujer” y llegó a aparecer en unas 50 películas, pero en 1973 dejó el cine para dedicarse a la lucha por los derechos de los animales.

Sin embargo, sus vínculos con la extrema derecha suscitaron polémica.

Bardot fue condenada en cinco ocasiones por discurso de odio, principalmente contra los musulmanes, pero también contra los habitantes de la isla francesa de Reunión, a quienes describió como “salvajes”.

Bardot falleció antes del amanecer del domingo con su cuarto marido, Bernard d’Ormale -antiguo asesor de la extrema derecha- a su lado.

“Le susurró una palabra de amor (...) y se fue”, declaró Bruno Jacquelin, representante de su fundación para los animales, a la cadena de televisión BFM.

